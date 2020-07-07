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В «Роскосмосе» не стали комментировать арест Сафронова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко отказался комментировать арест советника главы госкорпорации Ивана Сафронова.

Устименко ответил отказом на просьбу журналистов прокомментировать инцидент, а также выразить свое отношение к нему, сообщает «РИА Новости» во вторник, 7 июля.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы арестовал Сафронова на два месяца, он пробудет под стражей до 6 сентября. Адвокаты защиты заявили, что обжалуют решение об аресте.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчину заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сам он на допросе не признал свою вину.

В Кремле сообщили, что знают о факте задержания, однако с подробностями дела не знакомы.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.

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