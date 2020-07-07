Два ребенка устроили ДТП в Челябинской области

Девятилетняя девочка пострадала в результате ДТП в Челябинской области. Ее сбил несовершеннолетний водитель скутера.

Авария произошла в Увельском районе. По данным Госавтоинспекции, 14-летний подросток на скутере совершил наезд на девятилетнюю девочку, которая выехала на проезжую часть на велосипеде. Пострадавшая оказалась на дороге без присмотра взрослых, сообщает 1obl.ru.

Девочку доставили в больницу с различными травмами, она госпитализирована. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося. В отношении родителей будут приняты административные меры.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в результате ДТП пострадали десять человек. Один из автомобилей не предоставил преимущество, выезжая с второстепенной.