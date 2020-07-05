В Иркутской области 10 человек пострадали в ДТП

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Иркутской области, в аварии пострадали 10 человек. Об этом сообщили 5 июля в пресс-службе регионального ГИБДД.

«В одной машине ехали шесть человек, в другой — четыре», — говорится в сообщении ведомства. Среди пострадавших есть один ребенок, он получил тяжелые травмы.

В настоящее время девочка 2011 года рождения находится в реанимации. Предварительной причиной стало то, что один из автомобилей не уступил дорогу, выезжая со второстепенной трассы.

По данным МЧС, авария произошла на 1772-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Ранее в воскресенье в Москве на МКАД столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Погиб один человек.