Один человек погиб при столкновении грузовика и легковушки на МКАД

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на 24-м километре МКАД, в районе Каширского шоссе. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

В результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы. Один пострадавший, 27-летний мужчина, был госпитализирован. Также пострадал 32-летний мужчина, он отказался от госпитализации. С места ДТП был эвакуирован ребенок.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По словам очевидев, сейчас движение на дороге затруднено.

30 июня в Калужской области один человек погиб, еще семеро получили травмы в результате ДТП с двумя автомобилями. Авария произошла на трассе М-3 «Украина».