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Древний китайский мост времен династии Мин обрушился из-за наводнения

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Фото: Global Look Press/Shi Yalei/Xinhua
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Сильные наводнения на востоке Китая обрушили мост, построенный во времена династии Мин (1368–1644 годы). Об этом 7 июля сообщило агентство Синьхуа.

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Мост Чжэньхай в городе Хуаншань, который находился под защитой государства в качестве объекта исторической ценности, был разрушен рекой Синьань из-за сильного ливня, начавшегося накануне вечером.

Местных жителей предварительно эвакуировали, а движение по мосту перекрыли, поэтому при обрушении никто не погиб.

Мост был построен в 1536 году и несколько раз перестраивался во времена династии Цин (1644–1911 годы). Длина моста Чжэньхай составляла 133 м, а ширина — 15 м.

4 июля сообщалось, что в Японии из-за наводнений, вызванных дождем, погибли не менее 18 человек.

Кроме того, более 6 тыс. домов в префектуре Кумамото остались без света. Абэ направил около 10 тыс. военных в зону стихийного бедствия для поддержки местных спасательных служб.

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