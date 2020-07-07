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В Кировской области продлили ограничения по коронавирусу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Власти Кировской области приняли решение продлить ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, до 15 июля. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства региона во вторник, 7 июля.

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«Приостановить до 15.07.2020 включительно деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров», — отмечается в тексте документа.

Кроме этого запрещается проведение развлекательных, досуговых, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных и других мероприятий с очным присутствием граждан.

За прошедшие сутки в регионе выявили 45 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество пациентов с таким диагнозом по области с начала пандемии составляет 3572. В настоящий момент в инфекционных отделениях находятся 782 человека c пневмонией, в отделении реанимации и интенсивной терапии — 21 человек, 7 пациентов — на искусственной вентиляции легких. За все время от инфекции умерли 43 человека.

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Ограничения в Кировской области, связанные с распространением коронавируса, ввели 31 марта.

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