Кировская область и Хабаровский край присоединились к самоизоляции

В Кировской области и Хабаровском крае во вторник, 31 марта, ввели режим самоизоляции.

Правительство Кировской области, согласно информации на его официальном сайте, запретило гражданам покидать места проживания без острой необходимости с 31 марта до 5 апреля.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», в регионе зафиксировано 12 случаев заражения.

В Хабаровском крае режим самоизоляции ввели для тех, кто старше 65 лет. Согласно информации на официальном сайте правительства региона, на сегодняшний день в крае зафиксировано семь подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Трое пациентов переведены из реанимации в отделения по основному заболеванию.

Шесть человек находятся в больнице с подозрением на коронавирус, а еще 13 — из числа контактировавших с заболевшими — помещены в изоляторы.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены и в других регионах России.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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