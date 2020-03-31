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Кировская область и Хабаровский край присоединились к самоизоляции

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В Кировской области и Хабаровском крае во вторник, 31 марта, ввели режим самоизоляции.

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Правительство Кировской области, согласно информации на его официальном сайте, запретило гражданам покидать места проживания без острой необходимости с 31 марта до 5 апреля.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», в регионе зафиксировано 12 случаев заражения.

В Хабаровском крае режим самоизоляции ввели для тех, кто старше 65 лет. Согласно информации на официальном сайте правительства региона, на сегодняшний день в крае зафиксировано семь подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Трое пациентов переведены из реанимации в отделения по основному заболеванию.

Шесть человек находятся в больнице с подозрением на коронавирус, а еще 13 — из числа контактировавших с заболевшими — помещены в изоляторы.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены и в других регионах России.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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