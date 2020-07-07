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Метеоролог предсказал смерчи и град 7 июля в столичном регионе

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин
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Вечером во вторник, 7 июля, в Москве ожидаются ливни с грозами, смерчи и град. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в соцсети Instagram 7 июля.

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Тишковец сообщил о крайней неустойчивости атмосферы над Центральной Россией.

«Через северо-запад России пролегает гряда кучево-дождевой облачности. <...> Она принесет с собой в вечерние часы в отдельные районы Центральной России сильные грозы, ливни, град и шквал», — сообщил эксперт.

Он предупредил, что в Москве до 15:00–18:00 продержится солнечная, сухая и очень жаркая погода, температура сохранится на уровне +31 градуса. Однако в вечернее время в отдельных районах столицы следует ожидать сильных дождей с градом и шквалистым ветром, температура немного понизится — до 25–28 градусов.

Ранее, 6 июля, синоптики предупреждали москвичей о резком похолодании на несколько градусов. Однако затем снова потеплеет.

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