Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании

Резкое похолодание на 7-8 градусов ожидается в Москве в четверг, 9 июля, на предстоящей неделе. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, жители северо-запада Москвы почувствуют похолодание уже во второй половине дня 8 июля. Солнца тоже ждать не стоит, похолодание принесет с собой облачную и дождливую погоду.

В понедельник, 6 июля, жителей столичного региона ожидает теплый день — воздух прогреется до 28-30 градусов, во вторник буде даже теплее — 30-32 градуса, в среду ожидается около 30 градусов, в четверг местами от 22 до 27 градусов, а в пятницу, 10 июля, в Москве будет не больше 25 градусов тепла.

5 июля Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Москве не ожидается сильных дождей. Возможны небольшие осадки, в целом в столице ожидается облачная погода с прояснениями.

Ранее, в воскресенье, в Гидрометцентре сообщили об аномальной жаре, которая установится в ряде российских регионов.

По данным метеорологов, с 5 по 7 июля в Саратовской области воздух прогреется до плюс 40 градусов по Цельсию. В Ростовской столбики термометров покажут плюс 40–41 градус, а Астраханской — плюс 40–42 градуса, в Калмыкии — 42–43 градуса.