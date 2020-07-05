В Гидрометцентре рассказали об осадках в Москве в ближайшие дни

В ближайшие дни в Москве не ожидается сильных дождей. Об этом 5 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Небольшой дождь постоянно ожидается и сегодня, и завтра, и во вторник. Но осадки будут локальные и небольшие, так как воздушные массы становятся более сухими, потому что добавляется юго-восточный компонент переноса воздушных масс. Когда воздух поступает из Казахстана, он не очень насыщен влагой», — приводит его слова ТАСС.

В целом в столице ожидается облачная погода с прояснениями, добавил Вильфанд.

Ранее, в воскресенье, в Гидрометцентре сообщили об аномальной жаре, которая установится в ряде российских регионов.

По данным метеорологов, с 5 по 7 июля в Саратовской области воздух прогреется до плюс 40 градусов по Цельсию. В Ростовской столбики термометров покажут плюс 40–41 градус, а Астраханской — плюс 40–42 градуса, в Калмыкии — 42–43 градуса.