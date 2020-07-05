Прямой эфир
Сюжет:

В Гидрометцентре рассказали об осадках в Москве в ближайшие дни

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшие дни в Москве не ожидается сильных дождей. Об этом 5 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Небольшой дождь постоянно ожидается и сегодня, и завтра, и во вторник. Но осадки будут локальные и небольшие, так как воздушные массы становятся более сухими, потому что добавляется юго-восточный компонент переноса воздушных масс. Когда воздух поступает из Казахстана, он не очень насыщен влагой», — приводит его слова ТАСС.

В целом в столице ожидается облачная погода с прояснениями, добавил Вильфанд.

Ранее, в воскресенье, в Гидрометцентре сообщили об аномальной жаре, которая установится в ряде российских регионов.

По данным метеорологов, с 5 по 7 июля в Саратовской области воздух прогреется до плюс 40 градусов по Цельсию. В Ростовской столбики термометров покажут плюс 40–41 градус, а Астраханской — плюс 40–42 градуса, в Калмыкии — 42–43 градуса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020