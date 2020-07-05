Синоптики предупредили россиян об аномально жаркой погоде

Аномальная жара установится в ближайшие дни в ряде российских регионов. Об этом предупредили в воскресенье, 5 июля, в Гидрометцентре.

По данным метеорологов, с 5 по 7 июля в Саратовской области воздух прогреется до плюс 40 градусов по Цельсию. В Ростовской столбики термометров покажут плюс 40–41 градус, а Астраханской — плюс 40–42 градуса, в Калмыкии — 42–43 градуса.

«На юге европейской территории дождей становится меньше, но начинает нарастать жара», — говорится в сообщении на сайте организации. В Крыму ожидается до 38 градусов, в Краснодарском крае, за исключением черноморского побережья — до 39.

Под Белгородом, Воронежем и Тамбовом прогнозируется до плюс 35–40 градусов.

«Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе», — добавили в Гидрометцентре.

4 июля в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности в связи с ухудшением погоды. В регионе прогремели грозы и прошли ливневые дожди.