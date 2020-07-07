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Следственный комитет возбудил дело в отношении полковника ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении командира 93-й отдельной механизированной бригады, полковника ВСУ Дмитрия Брижинского. Об этом во вторник, 7 июля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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Следствие установило, что 3 июля 2020 года Брижинский и военнослужащие его бригады прицельно обстреляли из минометов объекты гражданской инфраструктуры в поселке Голубовское города Кировска самопровозглашенной ЛНР.

При этом в СК подчеркнули, что украинские военнослужащие выполняли «заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны Украины».

«В результате ранение получила 53-летняя женщина, которая находилась во дворе своего дома», — цитирует Петренко RT.

Уголовное дело возбуждено по факту жестокого обращения с гражданским населением и применения в вооруженном конфликте средств и методов, которые запрещены международными договорами России (ч. 1 ст. 356 УК), отметили в ведомстве.

25 июня сообщалось, что установлено должностное лицо из числа украинских силовиков, причастное к жестокому обращению с населением Донбасса, — полковник Брижинский.

По информации следствия, 19 июня военнослужащие 93-й бригады ВСУ под его командованием обстреляли жилые дома в селе Березовском города Кировска ЛНР, 21 июня — дома в поселке шахты «Трудовская» Донецка, 22 июня — поселок Александровка.

4 марта СК РФ заочно предъявил обвинение полковнику ВСУ Федору Ярошевичу за обстрел жителей и объектов Донбасса. С 22 августа по 4 сентября 2014 года обстрелам подверглись города Ровеньки, Снежное, Харцызск и территории микрорайона Текстильщики.

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