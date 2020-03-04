СКР заочно предъявил обвинение очередному командиру бригады ВСУ

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение полковнику Вооруженных сил Украины Федору Ярошевичу за обстрел жителей и объектов Донбасса. Об этом сообщает сайт СК РФ в среду, 4 марта.

«Установлено, что с 22 августа по 4 сентября 2014 года Ярошевич по указанию вышестоящего командования министерства обороны Украины отдавал обязательные для исполнения приказы о проведении прицельных пусков баллистических ракет из тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам гражданской инфраструктуры Донбасса», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Обстрелам подверглись города Ровеньки, Снежное, Харцызск и территории микрорайона Текстильщики.

В результате этого инцидента погибло четверо гражданских, в том числе один ребенок. Кроме того, ранения получили еще пять взрослых и один несовершеннолетний. Различные повреждения у домов, отчасти разрушены железнодорожные пути.

Обвинение Ярошевичу предъявлено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ («Организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).

20 ноября СК возбудил три уголовных дела по фактам обстрелов гражданского населения в Донбассе со стороны украинских военных.

29 августа Следственный комитет России заочно предъявил обвинение одному из командиров бригады Вооруженных сил Украины. Речь идет о командире 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерии Гудзе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и заявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.