В МВД подтвердили прекращение дела о правах на Nginx

Уголовное дело о правах на программное обеспечение Nginx прекращено. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России во вторник, 7 июля.

В ответе ведомства на соответствующий запрос говорится, что дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, передает «Интерфакс». Решение проверено прокуратурой и не отменено, отметили в МВД.

22 июня в МВД сообщили о прекращении дела в рамках конфликта вокруг веб-сервера Nginx, созданного Rambler. Уточнялось, что решение еще предстоит проверить надзорному ведомству.

В декабре 2019 года совет директоров Rambler Group поручил менеджменту интернет-холдинга обратиться в правоохранительные органы России с просьбой прекратить уголовное дело в рамках конфликта вокруг веб-сервера Nginx.

12 декабря в офисе Nginx прошла выемка документов, связанная с уголовным делом о нарушении авторских прав. После этого Rambler заявила о нарушении своих исключительных прав на Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании Игорем Сысоевым.

В 2011 году Сысоев ушел из Rambler и основал компанию Nginx. Позже ее купила американская компания F5 Networks за $670 млн. Сейчас Nginx — один из самых популярных веб-серверов в мире, который распространялся бесплатно по лицензии с открытым кодом.

F5 Networks назвала претензии в адрес сотрудников и разработчиков Nginx бессмысленными.