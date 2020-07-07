Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Туризм
В Кремле оценили перспективы возобновления международного авиасообщения
Общество
ЦИК обсудит возможность голосования в течение нескольких дней на выборах осенью
Общество
В МИД заявили об отсутствии угроз распространения бубонной чумы в России
Интернет
Онищенко рассказал о пользе приложения TikTok для подростков
Общество
ФСБ задержала в Крыму семерых террористов «Хизб ут-Тахрир»

Прокуратура проверит информацию о требовании снять слуховой аппарат на ЕГЭ

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Москвы проверит информацию о нарушении прав школьника, которого заставили снять слуховой аппарат при сдаче ЕГЭ по русскому языку. Об этом во вторник, 7 июля, сообщила начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщениям средств массовой информации о нарушении прав школьника с ограниченными возможностями здоровья при сдаче экзамена в столичной школе», — цитирует Нефедову «РИА Новости».

Она отметила, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об образовании и защите прав несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья. Вопрос о мерах реагирования будет рассмотрен при наличии оснований.

В московском департаменте образования и науки отметили, что для участников с особыми образовательными потребностями в пунктах проведения ЕГЭ всегда создаются специальные условия, пишет «Ридус».

По словам заместителя руководителя департамента Гайяра Алимова, в этом случае организаторы проявили излишнюю бдительность, не отличили слуховой аппарат от иных технических устройств и превысили свои полномочия.

Он подчеркнул, что сотрудники департамента проведут с руководителями ППЭ всего города дополнительную работу, чтобы впредь не допускать таких инцидентов, передает агентство городских новостей «Москва».

При этом Алимов уточнил, что после ЕГЭ школьники не заявляли о желании подать апелляцию и подписали протокол проведения экзамена в аудитории. Он принес выпускникам извинения от имени департамента.

Накануне, 6 июля, сообщалось, что школьника заставили снять слуховой аппарат на экзамене по русскому языку в 875-й школе в Тропарево-Никулино.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020