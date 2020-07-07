Прокуратура проверит информацию о требовании снять слуховой аппарат на ЕГЭ

Прокуратура Москвы проверит информацию о нарушении прав школьника, которого заставили снять слуховой аппарат при сдаче ЕГЭ по русскому языку. Об этом во вторник, 7 июля, сообщила начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

«Прокуратура Москвы проводит проверку по сообщениям средств массовой информации о нарушении прав школьника с ограниченными возможностями здоровья при сдаче экзамена в столичной школе», — цитирует Нефедову «РИА Новости».

Она отметила, что в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об образовании и защите прав несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья. Вопрос о мерах реагирования будет рассмотрен при наличии оснований.

В московском департаменте образования и науки отметили, что для участников с особыми образовательными потребностями в пунктах проведения ЕГЭ всегда создаются специальные условия, пишет «Ридус».

По словам заместителя руководителя департамента Гайяра Алимова, в этом случае организаторы проявили излишнюю бдительность, не отличили слуховой аппарат от иных технических устройств и превысили свои полномочия.

Он подчеркнул, что сотрудники департамента проведут с руководителями ППЭ всего города дополнительную работу, чтобы впредь не допускать таких инцидентов, передает агентство городских новостей «Москва».

При этом Алимов уточнил, что после ЕГЭ школьники не заявляли о желании подать апелляцию и подписали протокол проведения экзамена в аудитории. Он принес выпускникам извинения от имени департамента.

Накануне, 6 июля, сообщалось, что школьника заставили снять слуховой аппарат на экзамене по русскому языку в 875-й школе в Тропарево-Никулино.