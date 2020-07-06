Московского школьника заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ

Во время экзамена по русскому языку в школе № 875 в Тропарево-Никулино ученика с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) попросили снять слуховой аппарат. Об этом инциденте радиостанции «Говорит Москва» 6 июля рассказала мать мальчика Ксения.

«Он инвалид по слуху, у него слуховые аппараты. Проблема в том, что его заставили их снять. Он читает по губам, но все в масках, и сделать это довольно сложно», — сообщила Ксения.

По ее словам, чтобы ребенку пройти на экзамен со слуховым аппаратом, необходимо получить специальную справку, чего они не смогли сделать из-за коронавируса. Женщина сообщила о сложностях получения для ее ребенка, инвалида по слуху, нужного документа для прохождения экзамена.

Также Ксения рассказала, что одноклассницу ее сына также заставили снять кохлеарные имплантаты, несмотря на то что у нее имелись необходимые документы. Это устройство включает в себя внедряемый подкожно приемник, речевой процессор и аккумулятор и позволяет компенсировать потерю слуха. Снимается он сложнее слуховых аппаратов и девочка перенервничала из-за ситуации, уточнила Ксения. По словам женщины, школьники сдали экзамен. Пока родители не подавали жалобу в департамент образования.

6 июля в столице школьники сдавали ЕГЭ по русскому языку. В школах обеспечили санитарно-эпидемиологические требования для защиты от коронавируса.