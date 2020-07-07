Песков усомнился в корректности данных о росте числа россиян с низким доходом

В Кремле усомнились в корректности результатов опроса, проведенного компанией «Росгосстрах жизнь» совместно с центром социального проектирования «Платформа», согласно которому доля россиян с низкими доходами возросла почти на половину.

«Я бы здесь осторожно ответил, мы не знаем методологии расчета», — сказал журналистам во вторник, 7 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, для опроса была сделана далеко не самая большая выборка, «однозначно можно сказать, что на основе такой выборки делать выводы на федеральном уровне некорректно. В остальном, сказал Песков, в Кремле «просто незнакомы с таким исследованием».

Пресс-секретарь главы государства отметил, что, проблема с доходами населения в стране приоритетна для президента и правительства, а на ликвидацию бедности направлены действия «практически всех программ развития». «Вы знаете, что определенные обстоятельства иногда затрудняют реализацию этих планов, но это не значит, что работа прекращается», — заключил он.

Согласно результатам опроса «Росгосстраха жизни» и «Перспективы», обнародованного ранее, во вторник, доля россиян с доходами ниже 15 тыс. рублей выросла до 44,6%. В феврале этот показатель был на уровне 38,1%.

Увеличилась и доля граждан России, которые живут менее чем на 5 тыс. руб. в месяц (6,9% в феврале до 8,1% в июне).

Накануне было представлено исследование «РИА Рейтинг», согласно которому в 2019 году доля россиян, живущих за чертой бедности, снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.