Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9% . Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

При этом авторы исследования заострили внимание на проблеме крайней бедности или нищеты, выяснив, что по России в целом 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума. Данный показатель также снизился по сравнению с 2018 годом, когда он составлял 2,1%.

При этом крайняя бедность неравномерно распределена по российским регионам, в части из них она и вовсе близка к статистической погрешности. Однако эксперты отметили, что в Тыве 6,6% жителей находятся в крайне сложном финансовом положении. Удручающая ситуация наблюдается и в Ингушетии, где в крайней бедности находятся 4,8% населения, а также в Республике Алтай — 4,2%.

Авторы исследования также напомнили о мировом кризисе в связи с пандемией коронавируса, который может отразиться на жизни людей. Однако эксперты заявили, что негативные эффекты должны частично компенсироваться благодаря финансовой поддержке от государства, которую российское правительство значительно расширило.

22 июня вице-премьер России Татьяна Голикова допустила, что уровень бедности в России может снизиться в два раза. Она назвала основной стратегической целью для правительства наращивание минимального размера оплаты труда (МРОТ).