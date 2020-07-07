Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%

Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.

В феврале этот показатель составлял 38,1%. Также увеличилось количество россиян, живущих менее, чем на 5 тыс. руб. в месяц (6,9% в феврале; 8,1% в июне). Каждый пятый участник опроса заявил о значительном падении доходов из-за пандемии коронавируса, а каждый десятый — о полной потере заработка.

Выросла доля тех, кто получает более 5-15 тыс. руб. (31,2% в феврале; 36,5% в июне), 15-25 тыс. руб. (25,6% в феврале; 28,2% в июне). Сократилась доля тех, кто зарабатывает 25-35 тыс. руб. (до 13%), 35-50 тыс. руб. (до 8,5%) и 50-100 тыс. руб. (до 3,5%).

Накануне стало известно, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9% .

При этом крайняя бедность неравномерно распределена по российским регионам, в части из них она и вовсе близка к статистической погрешности. Однако эксперты отметили, что в Тыве 6,6% жителей находятся в крайне сложном финансовом положении. Удручающая ситуация наблюдается и в Ингушетии, где в крайней бедности находятся 4,8% населения, а также в Республике Алтай — 4,2%.