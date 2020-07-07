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Капитализация Tesla каждый день растёт на $14 млрд

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По данным издания Bloomberg, капитализация Tesla каждый день растёт на $14 млрд. Сейчас рыночная стоимость корпорации составляет около $224 млрд. Рост капитализации наблюдают пятые сутки подряд. Как сообщают в Bloomberg, стоимость компании Маска за последние дни увеличилась на столько же, сколько на рынке стоят ценные бумаги сразу трёх автомобилестроителей - General Motors, Ford и Fiat. Сейчас цена акций Tesla на нью-йоркской бирже достигла отметки в $1371.

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