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ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

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Фото: ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.

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На кадрах видно, как несколько мужчин в кепках с надписями «ФСБ» скручивают мужчину в костюме у жилого дома. Затем его подводят к автомобилю, надевают наручники. На кадрах также показано рабочее удостоверение Сафронова из «Роскосмоса». Затем задержанного сажают в машину и привозят в здание, где ведут по коридору.

О задержании своего сотрудника сообщили ранее во вторник в «Роскосмосе».

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») против задержанного. Его заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником Рогозина в госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики внутри корпорации и курировал несколько специальных программ.

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