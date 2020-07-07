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Проезд без масок запретили в общественном транспорте Тюмени

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Пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт в Тюмени. Новое правило вступит в силу 8 июля.

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По данным администрации города, соответствующее решение принято региональным оперативным штабом. Пассажиров оповещают о необходимости ношения санитарно-гигиенических масок с помощью речевых автоинформаторов и листовок в салонах. Об этом пишет портал «Наш город».

Нарушение установленного правила влечет за собой административную ответственность. Водители и кондукторы общественного транспорта могут вызвать оперативных сотрудников для составления протоколов в отношении пассажиров. Сотрудники общественного транспорта также обязаны носить маски и использовать антисептики для рук.

Дезинфекция подвижного состава проводится после каждого рейса.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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