В Москве за сутки от COVID-19 выздоровели еще 2066 пациентов

Еще 2066 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, выписаны из больниц Москвы за сутки. Об этом во вторник, 7 июля, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2066 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 159 718», — заявила вице-мэр.

Она напомнила, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания COVID-19, после лечения врачи назначают специальные исследования. При выписке все, за кем нужно продолжать наблюдение, получают необходимые рекомендации.

Выписанным пациентам предлагается стать донорами плазмы. Сдать кровь может любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также горожане, которые хотят стать донорами, проходят медицинское обследование и сдают анализы. Если не выявлены противопоказания (ВИЧ, гепатиты, инфекционные заболевания, перенесенные операции и другие) и результаты определения антител демонстрируют их наличие в достаточном количестве — донор приглашается сдать плазму.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также пополнить ряды социальных волонтеров и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Выписанные пациенты, желающие сдать плазму крови или стать социальным волонтером, могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Накануне руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал в интервью «Известиям», что второй волны заболеваемости в Москве не будет, так как на данный момент уже можно говорить о сформировавшемся буферном иммунитете к коронавирусу.

По его словам, можно предположить, что 40–60% горожан уже имеют иммунитет к штамму.

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