В России провели более 21,5 млн тестов на коронавирус

Более 21,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 272 тыс. человек. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 21,5 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 272 814 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что только за последние сутки в России проведено более 202 тыс. тестов.

Ранее 7 июля в «Инвитро» сообщили, что тестирование на антитела к коронавирусу чаще проходили женщины в возрасте от 18 до 45 лет. Согласно результатам исследований, антитела выявлены у 65% мужчин в категории от 18 до 45 лет и у 55% женщин в той же возрастной категории. В то же время в возрастной категории 45–65 лет число положительных тестов в женской аудитории — 36% против 27% у мужчин. Аналогичная тенденция — и в возрастной категории «65+»: 5% положительных тестов у мужчин и 3% у женщин.

6 июля руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал в интервью «Известиям», что второй волны заболеваемости в Москве не будет, так как на данный момент уже можно говорить о сформировавшемся буферном иммунитете к коронавирусу.

По его словам, можно предположить, что 40–60% горожан уже имеют иммунитет к штамму.

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