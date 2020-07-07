Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
СК завершил расследование двух дел о публикации фото нацистов в «Бессмертном полку»
Общество
ЦИК обсудит возможность голосования в течение нескольких дней на выборах осенью
Общество
В России за сутки выявили 6368 случаев заболевания COVID-19
Наука
Стало известно состояние добровольцев после вакцинации от COVID-19
Общество
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова
Сюжет:

В России за сутки выявили 6368 случаев заболевания COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшие сутки в России зафиксировали 6368 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Дебет с ковидом: как коронавирус изменил расходы жителей разных стран
46% россиян отметили возросшие траты на еду и товары для дома, 36% — на услуги ЖКХ

Из них 29,9% не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (629) и ХМАО (283).

Зафиксировано 198 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 551 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 694 230 случаев коронавируса в 85 регионах.

За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.

Ранее, 4 июля, директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости, добавив, что это не вторая волна. При этом, по его словам, уверенности в том, что она вообще будет, нет.

к

3 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в России такого же масштаба, как и первая, маловероятна.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020