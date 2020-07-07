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Экс-спикер парламента Киргизии Турсунбеков умер от пневмонии

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Фото: ТАСС/Анна Исакова
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Бывший спикер парламента (Жогорку Кенеш) Киргизии Чыныбай Турсунбеков умер от внебольничной пневмонии. Об этом сообщает во вторник, 7 июля, портал 24.kg со ссылкой на парламент страны.

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Последние дни парламентарий был в крайне тяжелом состоянии и находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Глава пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу сообщил «Sputnik Киргизии», что Турсунбеков находился в реанимации Национального госпиталя министерства здравоохранения. «Позавчера супруга говорила, что ему становится лучше, общалась с ним через мессенджер», — сказал он.

Первый случай коронавируса в Киргизии зафиксировали 18 марта. Правительство страны ввело режим ЧП с 22 марта по 22 апреля. Позже он был продлен в ряде городов и районов.

В Киргизии за время пандемии от внебольничной пневмонии скончались 224 человека, сообщает портал 24.kg со ссылкой на начальника управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова. За весь период в стране коронавирус выявили у 8141 человека.

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