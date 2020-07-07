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Военный эксперт назвал новейшую украинскую ракету «Нептун» устаревшей

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Фото: commons.wikimedia.org
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Новые украинские крылатые ракеты «Нептун» легко сбить, поэтому по современным меркам их можно считать устаревшими. Такую оценку дал ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук РФ Сергей Горбачев.

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По словам Горбачева, Украина сильно преувеличивает достоинства новых ракет.

«Она дозвуковая, легко сбиваемая, значительно по современным меркам вооружения устаревшая. Хотя там есть какие-то новации, но какой-то военной тайны для Черноморского флота с точки зрения ее нейтрализации это оружие не представляет», — цитирует эксперта 7 июля «РИА Новости».

Крылатая ракета Р-360 «Нептун» может нести боеголовку массой 150 кг и поражать цели на удалении в 280 км. Соответствующие противокорабельные комплексы могут осуществлять пусть до 24 ракет одновременно.

5 июня новый главком ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что ракеты комплекса «Нептун» можно применить с материковой Украины на подходах к Севастополю. Кроме того, он отметил, что Киев планирует разместить их в Черноморском регионе.

Несколькими днями ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов опубликовал видео испытаний ракет. При этом год назад он заявлял, что «Нептун» может уничтожать военные корабли РФ любого класса.

В 2019 году военные эксперты отмечали, что новейшая украинская ракета «Нептун» является «слегка модернизированной» российской Х-35. При этом в «Нептуне» использованы аналогичные советским компоненты, в том числе аналог ракетного двигателя ТРДД-50.

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