Военный эксперт назвал новейшую украинскую ракету «Нептун» устаревшей

Новые украинские крылатые ракеты «Нептун» легко сбить, поэтому по современным меркам их можно считать устаревшими. Такую оценку дал ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук РФ Сергей Горбачев.

По словам Горбачева, Украина сильно преувеличивает достоинства новых ракет.

«Она дозвуковая, легко сбиваемая, значительно по современным меркам вооружения устаревшая. Хотя там есть какие-то новации, но какой-то военной тайны для Черноморского флота с точки зрения ее нейтрализации это оружие не представляет», — цитирует эксперта 7 июля «РИА Новости».

Крылатая ракета Р-360 «Нептун» может нести боеголовку массой 150 кг и поражать цели на удалении в 280 км. Соответствующие противокорабельные комплексы могут осуществлять пусть до 24 ракет одновременно.

5 июня новый главком ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что ракеты комплекса «Нептун» можно применить с материковой Украины на подходах к Севастополю. Кроме того, он отметил, что Киев планирует разместить их в Черноморском регионе.

Несколькими днями ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов опубликовал видео испытаний ракет. При этом год назад он заявлял, что «Нептун» может уничтожать военные корабли РФ любого класса.

В 2019 году военные эксперты отмечали, что новейшая украинская ракета «Нептун» является «слегка модернизированной» российской Х-35. При этом в «Нептуне» использованы аналогичные советским компоненты, в том числе аналог ракетного двигателя ТРДД-50.