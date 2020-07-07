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В Японии нашли объяснение стабильности российской экономики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Японский финансист, генеральный партнер инвестиционной компании UMJ Юсукэ Оцубо указал на удивительную стабильность российской экономики в условиях пандемии коронавируса, отметив, что «корона-шок» стал для России не таким уж и страшным. В своей статье для JB Press он объяснил способность российской экономики к сопротивлению шокам «закалкой» в борьбе с западными санкциями.

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По словам Оцубо, эксперты ожидали более сильного удара по экономике РФ. Однако падение цен на нефть хотя и затормозило экономический рост, но не спровоцировало остановку российского экспорта. Не вызвало оно и других серьезных последствий.

Японский эксперт отметил, что Москва уже не так сильно зависима от нефти, и создала мощный производственный потенциал за периоды предыдущих кризисов.

«Уже в июне, как только экономическая активность в стране была частично восстановлена, по сравнению с апрелем-маем ожидается существенный прирост позитивной динамики. Она может практически свести на нет предыдущие потери», - пишут Оцубо.

Европейские и американские инвесторы также отмечают высокую устойчивость российской экономики к последствиям коронавируса, указывает он.

По мнению финансиста, устойчивость российской экономики объясняется опытом противодействия санкциям с 2014 года. Из-за ограничений РФ нарастила собственное производство, выпуск продовольствия и превратилась в мощную сельскохозяйственную державу.

Справиться с ударом пандемии помогут, по мнению Оцубо, развитие внутреннего туризма, меры правительства по поддержке экономики и многомиллиардная «подушка безопасности» Фонда национального благосостояния.

Оцубо полагает, что РФ сейчас весьма привлекательна для инвестиций.

1 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности общенационального плана восстановления экономики. Ключевая цель — выход России на устойчивый экономический рост. На реализацию за два года понадобится 5 трлн рублей.

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