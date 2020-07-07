Джонсон постригся и сходил в паб после снятия ограничений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон постригся, а также посетил паб после снятия ограничений, вводившихся в связи с пандемией коронавируса, сообщает издание Evening Standard 6 июля.

По словам Джонсона, волосы на его голове начали превращаться в дреды. Его официальный представитель заявил, что не знает, где именно подстригся премьер-министр.

«Я не знаю этой детали и не планирую задавать такие вопросы, но премьер-министр определенно постригся, а также сходил выпить в субботу вечером», - отметил он и добавил, что паб находился недалеко от загородной резиденции «Чекерс».

Новую стрижку Джонсона британцы увидели после появления премьера в Восточном Йоркшире, где он обсуждал с правительством меры по поддержке экономики в связи с коронавирусом. Также он призвал жителей страны продолжать соблюдать дисциплину, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

Издание отмечает, что прическа премьера во время пандемии вызывала насмешки у некоторых комментаторов. В частности, журналист Пирс Морган сравнил Джонсона с героем детского сериала о путешествиях ожившего пугала Worzel Gummidge.

Британское правительство разрешило парикмахерским и пабам возобновить работу 4 июля, которая была прервана в марте из-за пандемии коронавируса.

В феврале композитор Игорь Николаев выложил в Instagram фотографию, где он предстал без своих фирменных усов.