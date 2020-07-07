Сингапурский ученый предсказал появление нового коронавируса

В ближайшее десятилетие мир столкнется с еще одной коронавирусной инфекцией, которая также будет передаваться от животных людям, уверен ученый из Сингапура.

По словам директора Программы по новым инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Duke-NUS профессора Ван Линьфа, пока точно неизвестно, когда именно возникнет вспышка и насколько серьезной будет угроза нового вируса, но его появления стоит ожидать «совершенно точно».

Другой прогноз касается текущего коронавируса.

«Ученые серьезно обеспокоены, что Sars-CoV-2 может передаваться от человека к животным, а затем через некоторое время обратно», - цитирует эксперта 7 июля Streits Times.

Профессор также отметил, что наиболее опасна перспектива обратного заражения летучих мышей, так как они совершенно бессимптомно переносят коронавирус и могут заражать как животных, так и людей.

В конце мая американский ученый Майкл Грегер спрогнозировал, что в будущем мир столкнется с новым «апокалиптическим» вирусом, по сравнению с которым коронавирус не покажется таким серьезным.