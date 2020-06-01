Ученый предрек появление «апокалиптического» вируса

В будущем мир может столкнуться с новым «апокалиптическим» вирусом, по сравнению с которым коронавирус не покажется таким серьезным, заявил американский ученый Майкл Грегер.

По его словам, миру грозит появление новых зооноз — вирусов, передающихся от животных людям.

«Они переходят от них к нам и подавляют нашу естественную иммунную систему с потенциально фатальными последствиями в невообразимых масштабах», — приводит Daily Mail прогноз специалиста.

Так, ученый отметил, что туберкулез был приобретен человеком через коз, корь пришла от овец, оспа — от верблюдов.

В дальнейшем угрозу он видит в курицах. По словам Грегера, птицефермы несут потенциальную опасность возникновения пандемии птичьего гриппа H5N1.

Он указал, что организм человека становится уязвимым к вирусу из-за нестерильных фабричных условий и химикатов.

Грегер сообщил, что заболеваемость новым штаммом гриппа была зафиксирована еще в 1997 году в Гонконге. Тогда заразился трехлетний мальчик. У него наблюдались острые боли в животе, а затем он скончался от острой дыхательной недостаточности.

Еще один специалист, профессор в области инфекционных заболеваний Майкл Остерхольм отметил, что каждый цыпленок — потенциальный инкубатор для вируса H5N1.

15 мая бразильский эколог Дэвид Лапола спрогнозировал появление новой пандемии, схожей с распространением SARS-CoV-2. Причину он увидел в нарушении экологического баланса, например в вырубке лесов Амазонии.