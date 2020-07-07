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Китай сообщил ООН о присоединении к договору о торговле оружием

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Фото: TASS/EPA
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Китай присоединился к Международному договору о торговле оружием (МДТО). Соответствующий документ постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь передал генсеку ООН Антонио Гутерришу.

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По словам постпреда, правительство Китая поддерживает цели и задачи договора, а также соглашается принять все необходимые меры для регулирования международной торговли оружием и борьбе с его незаконной передачей. Он отметил, что присоединение к МДТО является еще одним важным шагом участия страны в глобальном управлении торговлей оружием для обеспечения международной и региональной стабильности, передает агентство Синьхуа 7 июля.

Также Чжан Цзюнь обратил внимание на то, что сегодня проблемой мирового сообщества стала односторонность. Так, некоторые государства выходят из соглашений о контроле над вооружениями и международных договоров, что привело подорвало усилия всех стран по решению глобальных проблем.

Постпред подчеркнул, что Китай будет соблюдать цели и принципы ООН, поддерживать международный договор в области контроля над вооружениями.

МДТО был принят ООН 2 апреля 2013 года и вступил в силу 24 декабря 2014 года. В настоящее время его участниками являются 107 государств.

В апреле прошлого года в Вашингтоне приняли решение о выходе из МДТО. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что его администрация не собирается ратифицировать это соглашение. В Белом доме отметили, что причиной стало то, что многие страны в нем не участвуют, в том числе Россия и Китай.

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