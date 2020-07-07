Врач назвала две основные причины выпадения волос

Причин выпадения волос может быть очень много, однако врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова назвала две самые основные.

По словам специалиста, в первую очередь шевелюра может поредеть из-за стресса. Это довольно распространенная причина выпадения волос в современном мире, особенно на фоне переживаний из-за коронавируса.

Егорова отметила, что проявиться последствия стресса могут не сразу. Поэтому если спустя пару месяцев после сильных переживаний начинают выпадать волосы, стоит обратиться к трихологу, который назначит мезотерапию и необходимые витамины.

Вторым серьезным фактором, приводящим к потере волос, является дефицит железа.

Указывать на недостаток этого элемента в организме может вялость, звон в ушах и повышенная утомляемость, отмечает 6 июля Пятый канал.

По словам врача, если выпадение волос не связано с пережитым стрессом, скорее всего, следует проверить уровень железа. В случае его восполнения волосы перестанут выпадать и даже могут стать гуще.

В июне врач-трихолог Ольга Кохас рассказала, как бороться с появлением седых волос. Она указала, что хорошей профилактикой станет применение лосьонов с содержанием меди.