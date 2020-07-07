Прокуратура Боливии потребовала арестовать экс-президента Моралеса

Антикоррупционная комиссия прокуратуры Боливии обвинила находящегося в Аргентине экс-президента Эво Моралеса в терроризме и потребовала его ареста, сообщило 6 июля издание La Nacion.

Отмечается, что обвинения основаны на аудиозаписи телефонных переговоров с лидером боливийских производителей коки Фаустино Юкрой. На ней голос, приписываемый бывшему боливарианскому лидеру, призывает блокировать города во время политического и социального конфликта, который продолжался с октября по ноябрь 2019 года.

«Очевидно, в этом разговоре Моралес поручил лидеру производителей коки совершать незаконные и насильственные действия, зафиксированные в стране по состоянию на 10 ноября 2019 года», — говорится в заявлении.

В ноябре прошлого года Эво Моралес объявил об отставке на фоне акций протеста после его победы на выборах, поскольку подсчет голосов вызвал критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая наблюдала за процессом голосования.

После этого в СМИ появилась информация, что он укрывается у членов профсоюзов производителей коки из департамента Кочабамба.

Позже стало известно, что Моралес покинул страну, а полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес.