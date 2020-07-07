Розовый лед обнаружили в итальянских Альпах. По мнению ученых, причиной такого цвета стали водоросли. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила The Guardian.

По словам специалистов, явление может иметь негативные экологические последствия, потому что водоросли ускоряют таяние льдов.

По мнению Бьяджо Ди Мауро из Национального исследовательского совета Италии, розовая окраска льда, вероятно, вызвана тем же растением, что окрасило ледники Гренландии. Растение, известное как Ancylonema nordenskioeldii, присутствует в так называемой темной зоне Гренландии, где также тает лед, отмечает телеканал «360». По словам специалистов, лед обычно отражает свыше 80% солнечного излучения в атмосферу, но после появления водорослей, затемняющих его, он стал поглощать тепло и таять быстрее, пишет REGNUM. Чем быстрее тает лед, тем больше появляется водорослей.

По словам Ди Мауро, который ранее изучал водоросли на леднике Мортераш в Швейцарии, присутствие туристов и подъемников также может оказать влияние на водоросли, пишет «Федеральное агентство новостей».

Впервые об опасности водорослей серьезно заговорили в 2018 году. Тогда об этом писал National Gеоgraphic. Оказалось, что здоровая экосистема водорослей не только окрашивает части ледяного покрова Гренландии в розовато-красный цвет, но и способствует таянию льдов.

В июне сообщалось,что озеро Лонар в индийском штате Махараштра изменило цвет и стало розовым. По мнению специалистов, это может быть связано с повышением солености воды, ростом количества водорослей или сразу с обоими факторами.