Прямой эфир

Розовый лед обнаружили в итальянских Альпах

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Stefan Auth
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Розовый лед обнаружили в итальянских Альпах. По мнению ученых, причиной такого цвета стали водоросли. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила The Guardian.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

По словам специалистов, явление может иметь негативные экологические последствия, потому что водоросли ускоряют таяние льдов.

По мнению Бьяджо Ди Мауро из Национального исследовательского совета Италии, розовая окраска льда, вероятно, вызвана тем же растением, что окрасило ледники Гренландии. Растение, известное как Ancylonema nordenskioeldii, присутствует в так называемой темной зоне Гренландии, где также тает лед, отмечает телеканал «360». По словам специалистов, лед обычно отражает свыше 80% солнечного излучения в атмосферу, но после появления водорослей, затемняющих его, он стал поглощать тепло и таять быстрее, пишет REGNUM. Чем быстрее тает лед, тем больше появляется водорослей.

По словам Ди Мауро, который ранее изучал водоросли на леднике Мортераш в Швейцарии, присутствие туристов и подъемников также может оказать влияние на водоросли, пишет «Федеральное агентство новостей».

Впервые об опасности водорослей серьезно заговорили в 2018 году. Тогда об этом писал National Gеоgraphic. Оказалось, что здоровая экосистема водорослей не только окрашивает части ледяного покрова Гренландии в розовато-красный цвет, но и способствует таянию льдов.

В июне сообщалось,что озеро Лонар в индийском штате Махараштра изменило цвет и стало розовым. По мнению специалистов, это может быть связано с повышением солености воды, ростом количества водорослей или сразу с обоими факторами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020