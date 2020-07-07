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В Москве родились четверняшки

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Четверняшки появились на свет в московском Центре планирования семьи и репродукции. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

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«У счастливых родителей родились трое сыновей и одна дочка. У детей уже есть имена: Мария, Даниил, Матвей и Арсений», — приводит телеканал «Звезда» слова представителя ведомства.

Беременность у женщины была естественной, ее наблюдали специалисты Центра с момента зачатия и до родов. Уточняется, что ей провели плановое кесарево сечение. На свет новорожденные появились весом от 1790 до 1990 граммов.

Как отметил главврач Центра планирования семьи и репродукции Олег Латышкевич, в медучреждении способны выходить новорожденных весом от 500 граммов, уточняет РИАМО. Ежегодно там выхаживают 1,5 тыс. новорожденных.

Младенцев поместили в отделение выхаживания новорожденных, где они находились вместе с мамой. Специалисты наблюдали за ними в течение месяца и помогали им окрепнуть. В настоящее время малышей готовят к выписке, пишет агентство городских новостей «Москва».

По мировой медицинской статистике, подобное встречается редко — одна беременность на 700 тыс.

В конце мая в Минздраве рассказали о правилах выписки новорожденных в условиях пандемии. Выписка из стационара новорожденных, появившихся на свет от матерей, инфицированных коронавирусом или имеющих неподтвержденное подозрение на инфекцию, возможна при наличии двух отрицательных результатов теста на вирус, сделанных с интервалом в сутки.

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