Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян

Сроки открытия границ ЕС для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса пока остаются неясными, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

Российский лидер отметил, что пока европейские государства не могут разобраться даже между собой, и совершенно непонятно, когда они будут готовы открыть границы для граждан третьих стран.

«В том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — указал Путин.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что авиаотрасль стала одной из наиболее пострадавших из-за пандемии, и попросил Савельева оценить состояние отрасли, а также поделиться планами о выходе из непростой ситуации.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для граждан 15 стран, среди которых Руанда, Новая Зеландия, Уругвай и Китай.

США и Россия в список не попали.

Как писали в конце июня СМИ, при открытии границ Брюссель руководствовался данными статистики выявленных случаев коронавируса в тех или иных странах. Так, на 100 тыс. новых случаев не должно было быть более 16.

При этом списки стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС, будут пересматривать каждые две недели.