Прямой эфир

Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сроки открытия границ ЕС для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса пока остаются неясными, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

Свобода приближения: Швейцария откроет границу для россиян не раньше 6 июля
До этого времени въезд в страну будет возможен только для жителей Шенгенской зоны

Российский лидер отметил, что пока европейские государства не могут разобраться даже между собой, и совершенно непонятно, когда они будут готовы открыть границы для граждан третьих стран.

«В том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — указал Путин.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что авиаотрасль стала одной из наиболее пострадавших из-за пандемии, и попросил Савельева оценить состояние отрасли, а также поделиться планами о выходе из непростой ситуации.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для граждан 15 стран, среди которых Руанда, Новая Зеландия, Уругвай и Китай.

США и Россия в список не попали.

Как писали в конце июня СМИ, при открытии границ Брюссель руководствовался данными статистики выявленных случаев коронавируса в тех или иных странах. Так, на 100 тыс. новых случаев не должно было быть более 16.

При этом списки стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС, будут пересматривать каждые две недели.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020