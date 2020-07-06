Прокуратура начала проверку по факту угрозы жизни двум детям от рук матери

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту инцидента, в ходе которого мать двоих детей закрылась с ними в квартире и грозила их убить. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 6 июля.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка исполнению уполномоченными органами требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию, заботе о здоровье и развитии несовершеннолетних детей», — говорится в релизе.

По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в этот день сообщалось, что в доме № 4 на улице Главмосстроя женщина заперлась в квартире, угрожала убить детей и покончить жизнь самоубийством.

Дверь в квартиру открыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время здоровью детей ничто не угрожает.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, женщину доставили в отдел полиции, пострадавших в результате инцидента нет.

В сентябре прошлого года жительница Москвы сбросила двух маленьких дочек с моста. Дети получили серьезные травмы и были экстренно госпитализированы. Позже женщина объяснила свой поступок тем, что дети хотели ее убить.

Женщину поместили в психиатрическую клинику. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетних детей.