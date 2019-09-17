Москвичка объяснила свое решение сбросить двух дочерей с моста

Жительница Москвы Дарья Г., которая сбросила двух маленьких дочек с моста в столице, объяснила свой поступок. На допросе 28-летняя женщина рассказала, что дети хотели ее убить, сообщает РЕН ТВ во вторник, 17 сентября.

Инцидент произошел накануне вечером на проспекте Защитников. В полицию обратились очевидцы — они пожаловались на неадекватную женщину, которая угрожала водителю маршрутки возле торгового центра «Некрасовка». По словам свидетелей, она распылила в лицо мужчине газовый баллончик и держала в руках нож.

Далее дебоширка вышла из маршрутки с двумя маленькими дочками и начала громко кричать и звать скорую помощь, мешать движению машин. После этого она перекинула малышек через парапет моста, они упали на землю. Дети получили серьезные травмы и были экстренно госпитализированы.

По информации СК, сама москвичка захотела совершить самоубийство, но ей помешали прохожие. Женщину поместили в психиатрическую клинику. Назначен ряд экспертиз, в том числе чтобы дать оценку состоянию здоровья матери.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетних детей.