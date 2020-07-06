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Женщина в Москве забаррикадировалась в квартире и пригрозила убить детей

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Женщина забаррикадировалась в квартире на западе Москвы, она угрожает убить детей. Об этом в понедельник, 6 июля, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«На улице Главмосстроя, 4, корпус 2, женщина угрожает убить детей и покончить жизнь самоубийством. В настоящее время она забаррикадировалась в квартире и не открывает дверь прибывшим сотрудникам полиции», — приводит агентство слова собеседника.

По предварительной информации, женщина находится в состоянии алкогольного опьянения.

В сентябре прошлого года жительница Москвы сбросила двух маленьких дочек с моста. Дети получили серьезные травмы и были экстренно госпитализированы. Позже женщина объяснила свой поступок тем, что дети хотели ее убить.

Женщину поместили в психиатрическую клинику. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетних детей.

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