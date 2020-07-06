В России пообещали ответные меры на британский «список Магнитского»

Россия примет ответные меры на британский «список Магнитского», заявил в интервью «РИА Новости» 6 июля член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев.

«Россия примет ответные меры на представленный Великобританией «список Магнитского». Я полагаю, соответствующие меры будут определены МИДом и правоохранительными органами», — сказал Кондратьев.

Сенатор также подчеркнул, что составление подобного списка — «это проявление враждебности по отношению к России», это скажется на отношениях двух стран.

Ранее в этот же день Великобритания опубликовала свой «список Магнитского», в который вошли 25 россиян и 22 гражданина Саудовской Аравии.

Санкционный список включает в себя имена людей, причастных, по мнению Лондона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе «Матросская Тишина» юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Участникам списка запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены.

В документе фигурируют глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь и замглавы МВД Алексей Аничин.

В случае с гражданами Саудовской Аравии в список внесены люди, причастные, по мнению британского правительства, к смерти журналиста Джамаля Хашокджи.

Магнитский, обвиняемый в налоговых махинациях, в 2009 году скончался в СИЗО «Матросская Тишина», где пробыл около года. Его смерть вызвала широкий резонанс.

Суд установил, что Магнитский в интересах своего работодателя — международного финансиста Уильяма Браудера — реализовал нелегальную схему уклонения от уплаты налогов через калмыцкие фирмы, находившиеся под управлением Hermitage Capital. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, созданное Браудером сообщество нанесло ущерб России на сумму около 10 млрд рублей.