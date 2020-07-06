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Минприроды заявило о беспрецедентном ущербе для экологии в Норильске

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Размер ущерба водным ресурсам от разлива нефтепродуктов, произошедшего в Норильске 29 мая, беспрецедентен. Об этом в понедельник, 6 июля, заявил министр природы и экологии России Дмитрий Кобылкин.

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«Объем ущерба водным арктическим ресурсам беспрецедентен. Сумма ему соответствует», — приводит слова министра «РИА Новости».

Кобылкин также напомнил аварию танкера «Эксон Валдис» у берегов Аляски в 1989 году, когда предъявленная сумма ущерба и штрафов составила более $5 млрд.

Ранее в этот же день Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 млрд рублей (около $2,1 млрд).

29 мая в ТЭЦ-3 в Норильске разгерметизировался резервуар, что привело к разливу более 20 тыс. т дизельного топлива. Оно попало в реки Амбарную и Далдыкан. В зоне ЧП объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

19 июня президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над законопроектами, направленными на предотвращение разливов нефтепродуктов. Он заявил, что уже отмечал необходимость наличия механизмов предотвращения подобных ситуаций, адекватного, своевременного и комплексного реагирования на них и компенсации последствий.

27 июня российское правительство одобрило проект поправок в области предупреждения разлива нефти на сухопутной территории страны.

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