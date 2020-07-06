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Мужчина в Англии ранил ножом двух прибывших на вызов медиков

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Фото: twitter.com
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Двое фельдшеров скорой помощи, прибывших на вызов в городе Уолверхэмптоне в центральной Англии, получили ножевые ранения, сообщает 6 июля Би-би-си.

Спецпроект «Открывая Россию». Майя Ломидзе

«Пострадавшие, мужчина и женщина, находятся в больнице с серьезными травмами после ранения в Стивенс-Клоуз, Уолверхэмптон», — указано в сообщении.

Отмечается, что медики приехали на вызов и после нападения на них 52-летнего мужчины успели подать сигнал о помощи. На место прибыли три дополнительные машины скорой помощи и два вертолета.

Полицейский, сопровождавший врачей, нейтрализовал 52-летнего нападавшего электрошокером. Ему также оказали медицинскую помощь. Пострадавших врачей направили в больницу.

Ранее 6 июля суд в Москве признал виновным 38-летнего гражданина, который 5 марта текущего года избил фельдшера скорой помощи, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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