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Москвич получил два года условно за избиение фельдшера «скорой»

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Фото: РЕН ТВ
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Суд в Москве признал виновным 38-летнего гражданина, который 5 марта текущего года избил фельдшера скорой помощи, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в понедельник, 6 июля, в столичном следственном управлении Следственного комитета.

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Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности»).

Инцидент произошел в московском районе Люблино 5 марта в квартире одного из домов на Ставропольской улице. Врачей вызвали туда, сообщив о том, что у ребенка сильный жар и подозрение на пневмонию. Согласно правилам безопасности, действующим в период пандемии коронавирусной инфекции, при подозрении на подобный диагноз медицинские сотрудники должны надевать защитные костюмы.

Отец ребенка, к которому прибыла бригада, разозлился на то, что врач и фельдшер были в спецкостюмах, и напал на них. В результате 26-летний фельдшер получил перелом носа. Также у него диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы.

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