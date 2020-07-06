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Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой в Саратове

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В Саратове три пассажира и водитель маршрутки получили травмы в результате ДТП. По предварительным данным, мужчине за рулем стало плохо.

Авария произошла на территории Заводовского района. По данным Госавтоинспекции, микроавтобус врезался в столб на улице Орджоникидзе. Медицинская помощь потребовалась водителю маршрутки и трем пассажирам. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо». Все пострадавшие были доставлены в больницу, трое из них госпитализированы.

По предварительной информации, водителю маршрутки стало плохо за рулем из-за жаркой погоды.

Ранее сообщалось, что в Москве на проспекте Мира водитель внедорожника наехал на стоявшие машины на большой скорости. Причиной аварии мог стать приступ астмы у автомобилиста.

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