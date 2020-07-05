Названа предварительная причина ДТП на проспекте Мира

Причиной аварии на проспекте Мира в Москве мог стать приступ астмы у водителя, который наехал на стоявшие автомобили. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале в воскресенье, 5 июля.

Ранее сообщалось, что сразу несколько машин столкнулись на дублере проспекта Мира в Москве. Черный внедорожник на большой скорости выехал на дублер и врезался в попутный автомобиль.

Движение по дублеру в сторону центра было полностью перекрыто. На месте ДТП работают экстренные службы. В результате пострадали три человека.

Ранее в этот же день сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП на 94-м км МКАД в Москве.