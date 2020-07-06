Появилось новое видео с пойманным на взятке инспектором ДПС Гладченко

Появились новые кадры с инспектором ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО Павлом Гладченко, пойманным на взятке, их опубликовал канал РЕН ТВ 6 июля.

На видео правоохранитель просит остановленного водителя перечислить ему деньги, чтобы не привлекать его к ответственности за нарушение ПДД.

Когда инспектор объясняет водителю, для чего «рисуется сплошная на трассе», разговор заходит о штрафе. Инспектор объясняет, что не может выписать штраф, потому что «за это нет штрафа», а у «шефа» уже есть соответствующее видео нарушения и он может его удалить.

Затем инспектор объясняет водителю, зачем он и его коллега преследовали машину и показал телефон. На экране — сумма денег, которую нужно заплатить, чтобы избежать наказания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее, 5 июля, сообщалось о задержании в Москве инспектора ДПС, который взял взятку и это зафиксировала камера патрульного автомобиля.

На кадрах запечатлен разговор сотрудника ДПС с водителем, в конце которого инспектор показал два пальца. После этого водитель положил две пятитысячные купюры на торпеду автомобиля.

Также на кадрах отчетливо видны дорогие часы на руке инспектора. По факту получения взятки задержан старший инспектор ДПС Павел Гладченко. В его социальных сетях есть фотографии с администратором Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. По информации издания «Апокриф», Гладченко был осведомителем Воронцова.