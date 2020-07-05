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Инспектор ДПС с дорогими часами на руке взял взятку на видео и был задержан

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Фото: РЕН ТВ
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В Москве задержали инспектора ДПС, который взял взятку на видео, после чего был задержан. Об этом 5 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.

Момент получения взятки зафиксировала камера патрульного автомобиля. На кадрах запечатлен разговор сотрудника ДПС с водителем, в конце которого инспектор показал два пальца. После этого водитель положил две пятитысячные купюры на торпеду автомобиля.

Также на кадрах отчетливо видны дорогие часы на руке инспектора. По факту получения взятки задержан старший инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО Павел Гладченко. В его социальных сетях есть фотографии с администратором Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. По информации издания «Апокриф», Гладченко был осведомителем Воронцова.

7 мая Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве в 2017 году у сотрудника УВД на Московском метрополитене 300 тыс. рублей за нераспространение его интимных фотографий.

После этого мужчина стал фигурантом второго дела — о распространении порнографии. По данным следователей, в сентябре 2018 года он обнародовал интимные снимки женщины в социальных сетях.

8 мая Тверской суд Москвы арестовал Воронцова до 6 июля. 27 мая Московский городской суд признал законным избранную меру пресечения.

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