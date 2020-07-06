Трампа предупредили о знании Путиным английского языка

Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, в середине 1990-х годов он присутствовал на встрече по оказанию технической помощи Санкт-Петербургу между начальником CSIS и российской делегацией мэра города Анатолия Собчака, членом которой был Путин. Тогда он занимал должность заместителя управляющего делами президента Павла Бородина, сообщает НСН. Пеппер отметил, что тогда Путин общался через переводчика, из-за чего казалось, что он не знает английского языка.

«Но потом переводчик сделала ошибку на английском, и Путин поправил ее. И поправил не одно маленькое слово, а сложный термин (...). Значит, он понимал все, о чем мы говорили между собой», — написал политик. Тогда это удивило и смутило его, отметил он.

Пеппер заявил, что каждый раз вспоминает об этом, когда Трамп встречается с Путиным или говорит с ним по телефону, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин поздравил Трампа с Днем независимости США. Он направил американскому коллеге поздравительную телеграмму.