В ФСВТС заявили об отсутствии влияния пандемии на экспорт российского оружия

Россия сохранит объем оружейного экспорта на уровне $15 млрд в год, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и санкции Запада. Об этом в понедельник, 6 июля, рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Ни для кого не секрет, что Россия уверенно сохраняет за собой второе место среди ведущих поставщиков вооружений, имея ежегодный объем порядка $15 млрд. В 2019 году, несмотря на противодействие конкурентов, российская система ВТС вновь подтвердила свою эффективность», — цитирует его сербское издание «Голос общественности».

По словам Шугаева, портфель заказов на российскую военную технику на начало 2020 года достигает $53–55 млрд.

Директор ФСВТС отметил, что распространение коронавирусной инфекции в мире вносит коррективы в сроки реализации действующих и перспективных проектов и обстоятельства вынуждают правительства большинства стран принимать ограничительные меры.

«Наша же сфера деятельности полностью ориентирована на международное сотрудничество. Ее трудно представить без обмена делегациями и участия в международных мероприятиях и выставках. Тем не менее, учитывая востребованность российской военной продукции, надеюсь, что нам всё же удастся сохранить объемы экспорта», — добавил Шугаев.

В марте Стокгольмский международный институт исследований проблем мира опубликовал отчет по объемам торговли оружием в мире. Из него следует, что основными экспортерами вооружений остаются США и Россия. Согласно докладу, доля военного экспорта России за последние пять лет составила 21% от мирового объема. За этот период российское оружие приобрели 47 стран. 55% всего объема продаж пришлись на Индию, Китай и Алжир.